Пт, 11.10.2019
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Ольга Серябкина высказалась о насилии из-за откровенной одежды

Ольга Серябкина.

ФОТО: Ramil Sitdikov / RIA Novosti

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина призналась, что получает много сообщений от поклонников. Некоторые письма заставили знаменитость задуматься, пишет Dni.ru.

В личном Instagram артистка решила обсудить тему откровенности в одежде. По мнению Ольги Серябкиной, многие болезненно относятся к своей и чужой внешности.

Не секрет, что я сама часто выбираю смелые луки. Поэтому меня волнует момент, когда девушек, которые носят одежду, подчеркивающую фигуру, некоторые парни считают доступными. Так не должно быть… 

— отметила звезда.

Серябкина поведала, что знает много ужасных историй от фанаток. К девушкам приставали, говорили и делали с ними непозволительные вещи только лишь потому, что кому-то их наряд показался откровенным.

Такая проблема – другой уровень. Это не комментарии в соцсетях. За этим стоят психологические травмы, страхи и даже насилие. Самое страшное, что многие оправдывают действия мужчин. Некоторые люди считают, что девушки сами виноваты, потому что подобными действиями (уточняю – красивой внешностью и одеждой) провоцируют на такие поступки… 

— отметила знаменитость.

Ольга подчеркнула, что к подобному нельзя относиться как к инстинкту, заложенному природой, этим нельзя оправдывать неприемлемое поведение. Артистка напомнила, что люди все же отличаются от животных.

Часть тех людей, которые могут сделать вам что-то плохое, сами имеют какие-то проблемы. От сложностей со здоровьем, до когда-то пережитого негативного опыта, который изменил их восприятие мира,

— заметила также вокалистка.  

Ольга Серябкина добавила, что не призывает ходить в откровенной одежде. Наоборот, звезда напомнила поклонникам об осторожности.

Поэтому нужно быть внимательными. Анализировать, куда можно ярко накраситься и одеться, а куда лучше не стоит. Не ходить в открытых вещах по улицам одним, избегать безлюдных пространств. Беречь себя и своих близких,

— резюмировала Ольга Серябкина.

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