Ольга Серябкина высказалась о насилии из-за откровенной одежды

Такая проблема – другой уровень. Это не комментарии в соцсетях. За этим стоят психологические травмы, страхи и даже насилие. Самое страшное, что многие оправдывают действия мужчин. Некоторые люди считают, что девушки сами виноваты, потому что подобными действиями (уточняю – красивой внешностью и одеждой) провоцируют на такие поступки…