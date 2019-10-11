Пт, 11.10.2019
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Стаса Михайлова наказали за поддержку Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк.

ФОТО: Matytsin Valery / COVI

Российский певец Стас Михайлов заявил, что созданный в Instagram фанатами аккаунт в в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк оказался заблокирован из-за слишком большой активности пользователей, аишет Rambler.ru.

Певец в своем Instagram отметил неравнодушие поклонников актрисы, призвав их не расстраиваться.

«В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, Instagram решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк, посчитав, что такая активность — накрученная…

— написал он.

По словам Михайлова, страницу пытаются восстановить. Певец также поблагодарил поклонников за добрые и открытые сердца.

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга и была госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Однако позднее у актрисы развился частичный паралич, и она была переведена в реабилитационный центр. При этом представители звезды сериала «Моя прекрасная няня» отказываются комментировать информацию о ее болезни и лечении.

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