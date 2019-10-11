Стаса Михайлова наказали за поддержку Анастасии Заворотнюк

«В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, Instagram решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк, посчитав, что такая активность — накрученная…

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга и была госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Однако позднее у актрисы развился частичный паралич, и она была переведена в реабилитационный центр. При этом представители звезды сериала «Моя прекрасная няня» отказываются комментировать информацию о ее болезни и лечении.