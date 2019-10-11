Неприкрытый секс! Красотки в нижнем белье свели с ума мужчин в ТЦ Ülemiste
15 лет назад образовался эстонский бренд нижнего белья BonBon. Сегодня эта марка продает свои очень сексуальные товары во многих странах Европы. 10 октября бренд BonBon Lingerie отметил свой небольшой юбилей во флагманском магазине в торговом центре Ülemiste.
Основательница марки нижнего белья BonBon Тийу Роосмаа рассказала, что название переводится с французского как «конфета». Согласитесь, девушка в кружевном нижнем белье выглядит соблазнительно для мужчин, как конфетка, которую хочется развернуть и съесть.
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