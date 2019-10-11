Неприкрытый секс! Красотки в нижнем белье свели с ума мужчин в ТЦ Ülemiste

15 лет назад образовался эстонский бренд нижнего белья BonBon. Сегодня эта марка продает свои очень сексуальные товары во многих странах Европы. 10 октября бренд BonBon Lingerie отметил свой небольшой юбилей во флагманском магазине в торговом центре Ülemiste.