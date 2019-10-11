Помолодевшую Татьяну Буланову не узнали фанаты

После того как снимки артистки появились в соцсетях, ее поклонники принялись обсуждать внешний вид своей любимицы и признались, что не сразу узнали Татьяну.

Многие отметили, что Буланова выглядит как подросток. «Помолодела, что ли? Не узнать вообще», «Таня? Вообще не похожа. Думала, какая-то девочка 20-летняя», «Ничего себе, Танечка все моложе и моложе», «Вам очень идет такой стиль, вы совсем юная», — удивлялись они.