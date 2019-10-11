Пт, 11.10.2019
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  • Кривая плитка и вскипевшая вода: Виктория Лопырева переборщила с фотошопом

Кривая плитка и вскипевшая вода: Виктория Лопырева переборщила с фотошопом

Виктория Лопырева

ФОТО: Instagram

36-летняя модель Виктория Лопырева показала новое фото с отдыха в Дубае. На снимке модель лежит у бассейна с голубой водой в черно-розовом слитном купальнике и темных очках, пишет Lady.mail.ru.

Интересно, кто из вас пользуется латеральным мышлением для решения своих повседневных задач?

— спросила у фолловеров Виктория.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Некоторые из подписчиков действительно принялись отвечать на вопрос и восхищаться фигурой Лопыревой, но большинство обратило внимание на очевидный фотошоп на снимке.

Пользователи сети раскритиковали навыки ретуширования модели, заметив искривленную в районе ног плитку и «вскипевшую» воду. «Кривая плитка в глаза бросается. Много фотошопа. А так, фотка классная», «Хватит так ретушировать фотографии, все хорошо в меру», — возмутились они.

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