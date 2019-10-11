Кривая плитка и вскипевшая вода: Виктория Лопырева переборщила с фотошопом

Интересно, кто из вас пользуется латеральным мышлением для решения своих повседневных задач?

Некоторые из подписчиков действительно принялись отвечать на вопрос и восхищаться фигурой Лопыревой, но большинство обратило внимание на очевидный фотошоп на снимке.

Пользователи сети раскритиковали навыки ретуширования модели, заметив искривленную в районе ног плитку и «вскипевшую» воду. «Кривая плитка в глаза бросается. Много фотошопа. А так, фотка классная», «Хватит так ретушировать фотографии, все хорошо в меру», — возмутились они.