В кожаной мини-юбке: похудевшая Настя Каменских похвасталась стройными ногами

Не так давно Настя Каменских и Потап решили устроить себе небольшой отпуск, и улетели в теплые края. В первый же день отдыха певица опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию в купальнике, на которой демонстрирует заметно похудевшие формы. Тогда многие поклонники отметили, что Каменских уже слишком похудела и "попа уже НЕ как у Ким".