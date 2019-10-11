Пт, 11.10.2019
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  • В кожаной мини-юбке: похудевшая Настя Каменских похвасталась стройными ногами

В кожаной мини-юбке: похудевшая Настя Каменских похвасталась стройными ногами

Настя Каменских

ФОТО: Скриншот с Instagram

Певица вышла в свет в смелом наряде, пишет Viva.

Не так давно Настя Каменских и Потап решили устроить себе небольшой отпуск, и улетели в теплые края. В первый же день отдыха певица опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию в купальнике, на которой демонстрирует заметно похудевшие формы. Тогда многие поклонники отметили, что Каменских уже слишком похудела и "попа уже НЕ как у Ким".

Стройной фигурой Настя похвасталась и на днях. На вечеринке журнала Cosmopolitan знаменитость появилась в сексуальном наряде - прозрачном топе и коротенькой кожаной юбке, которая в очередной раз подчеркнула длинные и стройные ноги Каменских.

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