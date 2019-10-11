Вот какой тест могли бы давать всем, кто хочет получить эстонское гражданство! А вы справитесь?

В интернете на странице сайта VisitEstonia набирает популярность тест «Hасколько вы эстонец?», который могут пройти все планирующие поездку в нашу страну туристы. Естественно, свой кругозор и интуицию может пройти каждый житель Эстонии, это не так легко, как кажется, есть несколько каверзных вопросов.