Вот какой тест могли бы давать всем, кто хочет получить эстонское гражданство! А вы справитесь?

В интернете на странице сайта VisitEstonia набирает популярность тест «Hасколько вы эстонец?», который могут пройти все планирующие поездку в нашу страну туристы. Естественно, свой кругозор и интуицию может пройти каждый житель Эстонии, это не так легко, как кажется, есть несколько каверзных вопросов.
Было бы здорово, если бы вместо привычной Конституции люди сдавали для получения эстонского гражданства вот такой вот тест из 12 вопросов. И в конце сразу выносится вердикт: течет ли в вас эстонская кровь или нет?
Вопросы самые разнообразные, начиная от того, что значит слово laulupidu, заканчивая вопросом про год выхода первой печатной эстонской книги. Есть вопросы, на которые удастся ответить моментально, но для некоторых может понадобиться хорошая интуиция или Google.
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