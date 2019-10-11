Говорящий на немецком ворон стал звездой зоопарка

Фотограф Лотар Ленц гулял по зоопарку и наткнулся на прирученного ворона, повторяющего немецкое обращение mein schätzchen («мой дорогой»). На кадрах видно, как сидящий на земле ворон черного окраса отчетливо повторяет одни и те же слова.

По информации издания, птицу нашли на улице со сломанным крылом и выходили. Теперь ворон живет в зоопарке и дружелюбно относится к персоналу и посетителям.