Пт, 11.10.2019
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  • Говорящий на немецком ворон стал звездой зоопарка

Говорящий на немецком ворон стал звездой зоопарка
ВИДЕО!

Ворон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wikipedia.org

В национальном парке «Айфель» в немецкой коммуне Люнебах обнаружили ворона, способного имитировать человеческую речь. Видео с необычной птицей опубликовал Daily Mail.

Фотограф Лотар Ленц гулял по зоопарку и наткнулся на прирученного ворона, повторяющего немецкое обращение mein schätzchen («мой дорогой»). На кадрах видно, как сидящий на земле ворон черного окраса отчетливо повторяет одни и те же слова.

По информации издания, птицу нашли на улице со сломанным крылом и выходили. Теперь ворон живет в зоопарке и дружелюбно относится к персоналу и посетителям.

Существует ряд птиц и зверей, способных подражать звукам человеческой речи. К ним относятся попугаеобразные, вороновые, воробьиные, скворцовые, певчие птицы, приматы, домашние животные, дельфины, тюлени и слоны.

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