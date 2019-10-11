Красавица-вдова объявила о пополнении в семье после смерти Хворостовского

В сентябре на родине Дмитрия Хворостовского – в Красноярске – открыли памятник золотому баритону России. На открытие прилетел его родители, вдова Флоранс, дети Максим и Нина. Женщина призналась, что ей очень понравился монумент. А еще ее радует, как трепетно к памяти Дмитрия Хворостовского относятся россияне.

Флоранс вспомнила, как они познакомились. Он приехал в Женеву репетировать "До Жуана". Отметим, что Флоранс также пела в опере. Однако ради Дмитрия оставила карьеру и посвятила себя семье. По ее словам, она сразу поняла, что Хворостовский ее человек.