Пт, 11.10.2019
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Красавица-вдова объявила о пополнении в семье после смерти Хворостовского

Дмитрий Хворостовский.

ФОТО: Instagram

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс дала откровенное интервью. Женщина рассказала о том, как живет после смерти прославленного артиста.

В сентябре на родине Дмитрия Хворостовского – в Красноярске – открыли памятник золотому баритону России. На открытие прилетел его родители, вдова Флоранс, дети Максим и Нина. Женщина призналась, что ей очень понравился монумент. А еще ее радует, как трепетно к памяти Дмитрия Хворостовского относятся россияне.

Флоранс вспомнила, как они познакомились. Он приехал в Женеву репетировать "До Жуана". Отметим, что Флоранс также пела в опере. Однако ради Дмитрия оставила карьеру и посвятила себя семье. По ее словам, она сразу поняла, что Хворостовский ее человек.

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