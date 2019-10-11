Сколько получают члены жюри в КВН

В интервью Гусман рассказал, сколько получают члены жюри: «Трудно представить этих богатых и обеспеченных, ярких и сильных людей, которые входят в состав жюри, я не себя имею в виду, типа Константина Львовича Эрнста. Я не представляю, что ему дадут пять тысяч рублей и попросят поднять пятерку, или 50 тысяч». Так же Гусман отметил, что КВН существует за счет самоокупаемости. Если команды и платят какое-то взносы, то они идут на организацию мероприятий.