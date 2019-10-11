До анорексии недалеко... Худоба Анны Хилькевич тревожит поклонников

Два дня назад Анна Хилькевич вынужденно улетела в небольшой отпуск в Объединенные Арабские Эмираты вместе со старшей дочерью. Дело в том, что в последнее время дочка Анны, Арианна, столкнулась с определенным кризисом и начала постоянно ругаться с младшей сестрой.

Хилькевич решила, что ей необходимо провести время со старшей наследницей, чтобы наладить с ней отношения. Небольшой отпуск, по мнению актрисы, должен им помочь.

Анна активно публикует в своем микроблоге фотографии и видео из путешествия и демонстрирует свои формы в купальнике или коротких шортах. Естественно, внешний вид Хилькевич стал главной темой для обсуждения у поклонников. Одни поклонники восхищаются стройной фигурой Анны, в то время как другие серьезно переживают за состояние Хилькевич, так как считают, что актриса выглядит слишком худой. Подписчики призывают артистку набрать хотя бы несколько килограммов, иначе она может заболеть анорексией.

«Зачем так худеть и стесняться этого?»; «До анорексии недалеко», — переживают за здоровье Анны подписчики. Впрочем, сама артистка своими формами полностью довольна.