В Египте анонсировали новые запреты для туристов: что изменится

Сообщается, что первым регионом, где будут введены новые правила, станет Южный Синай, а к весне 2020 года к программе присоединятся остальные мухафазы страны.

Также будет введен строгий контроль работы компаний, организующих дайвинг-туры. Эти нововведения связаны с тем, что Египет вошел в число стран, соблюдающих инициативу ООН "Зеленые плавники", которая призвана защитить коралловые рифы от негативного влияния дайвинга и снорклинга.

Местные экологи отмечают, что туризм негативно влияет на состояние окружающей среды. От якорей при дайвинге и снорклинге страдают кораллы, а после катеров остаются следы топлива, угрожающие подводным обитателям.

Пока эти нормы будут носить рекомендательный характер, но власти намерены строго контролировать их выполнение.