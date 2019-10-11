Шикарна с головы до пят! Кейт Миддлтон вышла в свет в непривычном для себя образе

Герцогиня Кембриджская может по праву похвастаться титулом британской иконы стиля. Многие женщины так сильно стремятся быть похожими на Кейт, что готовы тратить целое состояние на такую же одежду и украшения. Но королевскую элегантность и изысканность не купишь ни за какие деньги.
Недавно Кейт Миддлтон решила поразить публику трендовым осенним образом. Многие считают, что таким стильным выходом герцогиня нарушила королевский дресс-код.
В среду утром герцогиня Кембриджская совершила сольный визит в музей естествознания в Лондоне. Целью приезда было узнать, как Центр биоразнообразия имени Анжелы Мармон справляется с охраной дикой природы Великобритании.
Для посещения музея Кейт решила одеться стильно с головы до пят. Герцогиня подчеркнула свою точеную фигурку брюками–кюлотами цвета хаки от любимого бренда Jigsaw и бордовым джемпером с зубчатым вырезом от Warehouse.