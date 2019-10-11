Шикарна с головы до пят! Кейт Миддлтон вышла в свет в непривычном для себя образе

Герцогиня Кембриджская может по праву похвастаться титулом британской иконы стиля. Многие женщины так сильно стремятся быть похожими на Кейт, что готовы тратить целое состояние на такую же одежду и украшения. Но королевскую элегантность и изысканность не купишь ни за какие деньги.