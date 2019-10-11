Пт, 11.10.2019
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  • Шикарна с головы до пят! Кейт Миддлтон вышла в свет в непривычном для себя образе

Шикарна с головы до пят! Кейт Миддлтон вышла в свет в непривычном для себя образе

The Duchess of Cambridge

ФОТО: ROGER GEORGES/SIPA / ROGER GEORGES/SIPA

Герцогиня Кембриджская может по праву похвастаться титулом британской иконы стиля. Многие женщины так сильно стремятся быть похожими на Кейт, что готовы тратить целое состояние на такую же одежду и украшения. Но королевскую элегантность и изысканность не купишь ни за какие деньги.

Недавно Кейт Миддлтон решила поразить публику трендовым осенним образом. Многие считают, что таким стильным выходом герцогиня нарушила королевский дресс-код.

ФОТО: ROGER GEORGES/SIPA / ROGER GEORGES/SIPA

В среду утром герцогиня Кембриджская совершила сольный визит в музей естествознания в Лондоне. Целью приезда было узнать, как Центр биоразнообразия имени Анжелы Мармон справляется с охраной дикой природы Великобритании.

ФОТО: ROGER GEORGES/SIPA / ROGER GEORGES/SIPA

Для посещения музея Кейт решила одеться стильно с головы до пят. Герцогиня подчеркнула свою точеную фигурку брюками–кюлотами цвета хаки от любимого бренда Jigsaw и бордовым джемпером с зубчатым вырезом от Warehouse.

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