Нарвская Венеция: смотри, какая красота спрятана на северо-востоке Эстонии
У самой границы Эстонии, на Нарвском водохранилище, расположен уникальный дачный поселок. Это удивительное место вполне можно назвать Нарвской Венецией.
В давние времена здесь находился торговый порт Кулгу, о котором в газете Postimees упоминалось еще в 1939 году в связи с работами по углублению дна. Со строительством Нарвской гидроэлектростанции (находится на российской стороне) возникла необходимость в создании водохранилища, которое было готово к 1956 году.
Водные каналы, выходящие в водохранилище, расположены между дачных участков, где у каждого домика имеется свой лодочный гараж. Система каналов позволяет выйти на лодке в большой водоем прямо со своего участка.
Этот уютный уголок спрятан от глаз посторонних, простому человеку довольно трудно просто так наткнуться на это место.