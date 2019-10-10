Нарвская Венеция: смотри, какая красота спрятана на северо-востоке Эстонии

В давние времена здесь находился торговый порт Кулгу, о котором в газете Postimees упоминалось еще в 1939 году в связи с работами по углублению дна. Со строительством Нарвской гидроэлектростанции (находится на российской стороне) возникла необходимость в создании водохранилища, которое было готово к 1956 году.