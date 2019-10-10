Песня Шуры удостоилась места в школьных учебниках Казахстана

Текст песни опубликовали на странице пособия по «Самопознанию» для четвероклассников! Александр Медведев — а это настоящее имя популярного в прошлом музыканта — уже поделился с поклонниками неожиданным достижением. И даже выложил в Интернет селфи как оказалось, с бессмертными строчками.