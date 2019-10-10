Дима Билан заговорил о возможном участии в Евровидении-2020

В первом выпуске ток-шоу «Алена, блин!» певец Дима Билан, принесший победу на «Евровидении» для России в 2008 году, высказался о своем возможном повторном участии в конкурсе, пишет Super.ru.
В мае будущего года конкурс пройдет в голландском Роттердаме.
Отвечая на вопрос ведущей шоу, журналиста Алены Жигаловой, по какой причине Россия не может вновь выиграть в конкурсе уже 11 лет, ежегодно отправляя туда лучшие музыкальные силы страны, Дима назвал победу совокупностью многих факторов и, безусловно, фартом.
«Это как рулетка, там все должно совпасть!» — сказал Билан.
Билан оценил минувшее выступление на «Евровидении» Сергея Лазарева как офигительное, но пояснил, что вместо баллады в прошлом году он бы отправил на конкурс нечто танцевальное и даже трешовое.
Рассуждая о перспективах в будущем году, певец отметил, что поддерживает идею национального отбора, где голосовать за участника от страны дают право зрителям (Россия все последние годы определяла кандидатуру своего посланца закрытым решением телеканалов).
«Если брать народное голосование, то интересно, есть ли у меня лимит, если я поеду в третий раз?» — задумался Билан, пояснив, что этой фразой он закидывает эту мысль публике и поклонникам «Евровидения», которые мечтают о том, чтобы наша страна наконец победила в конкурсе, единственным российским победителем которого по сей день остаётся Дима Билан.