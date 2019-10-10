Дима Билан заговорил о возможном участии в Евровидении-2020

В мае будущего года конкурс пройдет в голландском Роттердаме.

Отвечая на вопрос ведущей шоу, журналиста Алены Жигаловой, по какой причине Россия не может вновь выиграть в конкурсе уже 11 лет, ежегодно отправляя туда лучшие музыкальные силы страны, Дима назвал победу совокупностью многих факторов и, безусловно, фартом.

«Это как рулетка, там все должно совпасть!» — сказал Билан.

Билан оценил минувшее выступление на «Евровидении» Сергея Лазарева как офигительное, но пояснил, что вместо баллады в прошлом году он бы отправил на конкурс нечто танцевальное и даже трешовое.

Рассуждая о перспективах в будущем году, певец отметил, что поддерживает идею национального отбора, где голосовать за участника от страны дают право зрителям (Россия все последние годы определяла кандидатуру своего посланца закрытым решением телеканалов).