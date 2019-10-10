Дима Билан и Стас Михайлов поддержали бойкот родных Заворотнюк

Певцы Дима Билан и Стас Михайлов неожиданно выступили в поддержку родных актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся со злокачественной опухолью головного мозга. Артисты заявили, что полностью согласны с позицией близких няни Вики, которые наотрез отказываются давать какие-либо комментарии об ее здоровье.

Подопечный Яны Рудковской в новом YouTube-шоу «Алена, блин!» отметил, что в такой сложной ситуации не каждый хочет афишировать свои проблемы. Билан вспомнил, что и сам долгое время скрывал две грыжи в позвоночнике, а потом совершенно не желал говорить о сильных болях в ноге после перелома, страшась жалости к себе. А ведь его неполадки со здоровьем едва ли сравнимы с раком четвертой стадии, который обнаружили у Заворотнюк. Так что не удивительно, что семья актрисы не соглашается разглашать все детали лечения звезды, резюмировал поп-исполнитель.

Стас Михайлов высказался более радикально и призвал людей остановиться и просто помолиться за здоровьем Насти. Певец отметил, что даже он негодует из-за сплетен, откровенной неправды, передергиваний фактов и спекуляций на имени артистки, что уж говорить про ее родных. Кроме того исполнитель призвал подписываться на некий фанакаунт в Instagram, где, как утверждается, будет появляться только достоверная информация о Заворотнюк.