От улыбки станет всем светлей: Джокер стал звездой порно

Даже в киноиндустрии для взрослых, особенно на Pornhub, резко увеличилось количество поисковых запросов, содержащих имя персонажа новой картины. Да, фильм — не самый очевидный источник сексуального вдохновения, поскольку Феникс изображает Джокера как пессимистичного человека с психическим расстройством, который живет с больной матерью.

Но это не остановило всплеск повышенного интереса к этому персонажу. На сайте Pornhub сказано, что всего за четыре дня ролики по слову "Джокер" искали более 740 тысяч раз. Рекордной точки в 291 тысячу запросы достигли шестого октября (в России премьера состоялась 3 октября, возможно, именно в этот день подключились российские фанаты).

Люди теперь фантазируют о чертовом Джокере. Человеческая сексуальность иногда бывает странной, но поиски Джокера выросли более чем в 13 раз, что поразительно,

— рассказал вице-президент компании xHamster Алекс Хокинс.

"Джокер" ФОТО: Niko Tavernise / AP

Тем не менее представители сайта для взрослых говорят, что Джокер не так популярен, как другой персонаж комиксов — Харли Квинн из фильма 2016 года "Отряд самоубийц" (Suicide Squad). Даже спустя несколько лет героиня Марго Робби остается самым популярным киногероем и персонажем игр, которого ищут на Pornhub.

К 2018 году количество запросов с именем героини превысило 10 миллионов. Судя по всему, нового пика стоит ждать седьмого февраля 2020 года, когда выйдет фильм "Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey. And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).