Видеоинтервью со звездой «Голоса»: согласится ли Ника Марула на провокационное задание ведущего?

11 октября в гостях у Эдгара Гергеля на шоу Limon LIVE была известная эстонская певица и финалистка конкурса Eesti Laul 2018 Ника Марула, которая недавно представила совместный клип и песню с Уку Сувисте «Tuult Tiibadesse». А также Ника уже тогда знала, что она - новая звезда «Голоса», но по условиям контракта в тот день об этом было говорить нельзя, поэтому устроили настоящее шоу!