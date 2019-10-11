Видеоинтервью со звездой «Голоса»: согласится ли Ника Марула на провокационное задание ведущего?
11 октября в гостях у Эдгара Гергеля на шоу Limon LIVE была известная эстонская певица и финалистка конкурса Eesti Laul 2018 Ника Марула, которая недавно представила совместный клип и песню с Уку Сувисте «Tuult Tiibadesse». А также Ника уже тогда знала, что она - новая звезда «Голоса», но по условиям контракта в тот день об этом было говорить нельзя, поэтому устроили настоящее шоу!
В новом сезоне программы ведущий будет просить гостей отправить кому-то из известных ему или даже всей стране людей провокационное смс или сделать провокационную публикацию на странице в Facebook у какого-то конкретного человека. Если гость отказывается отправлять такое смс, его ждет другое провокационное задание.
Скоро узнаем, что сегодня выберет певица Ника Марула, которая перед заданием успеет рассказать, почему отказалась от использования своей настоящей фамилии Прокопьева во время конкурса Eesti Laul 2018, кто был инициатором дуэта с Уку Сувисте и откуда берутся деньги на клипы.
Согласится ли Ника Марула на провокационное смс? Или выполнит другое задание?
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