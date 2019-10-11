Гороскоп на 11 октября: сложный день для Скорпионов и романтика у Козерогов

Лев

Этот спокойный и приятный день не лишен некоторых трудностей, но способ преодолеть их будет найден своевременно и без больших усилий. Не нужно торопиться в делах, касающихся финансов. Правильно оценить сложившуюся ситуацию помогут советы старших родственников и мудрых друзей. На встречах с влиятельными особами избегайте любых нарушений этикета, не пренебрегайте формальностями.

Порадуют события личной жизни, влияние позитивных тенденций будет сильным и постоянным. Можно доверять своей интуиции, а также накопленному опыту, в вопросах любви и брака, начала и развития романтических отношений.

Дева

Неспокойный, напряженный день. Не раз придется менять свои планы, в некоторых случаях – отказываться от ранее взятых на себя обязательств. Отложите начало любых долгосрочных проектов, ограничьтесь простыми, не требующими серьезных усилий делами. Не всегда удастся спокойно относиться к мелким недоразумениям и проблемам, но все же старайтесь воспринимать трудности с юмором, не терять из-за них душевного равновесия.

Высока вероятность недоразумений и проблем в личной жизни, возможны ссоры с любимым человеком. Вы нетерпеливы и на удивление постоянны в своих заблуждениях, к тому же прислушиваетесь к советам и рекомендациям людей, которым не стоило бы доверять.

Весы

Весы менее, чем обычно, уверены в себе, чем смогут воспользоваться их недоброжелатели, тайные и явные враги. Сомнения одолевают даже тех, кому, в общем, не на что жаловаться, заставляя видеть события в мрачном свете. Между тем, позитивный настрой очень важен для достижения поставленных целей, и чем раньше вы возьмете себя в руки, тем лучших результатов добьетесь.

Этот день хорош для тех, кто учится или занимается исследованиями любого рода. Благоприятное стечение обстоятельств поможет вам составить верное представление о сложившейся ситуации, лучше понять близких людей и себя. Настойчивость и целеустремленность помогут добиться желаемого тем, кто стремится к переменам в личной жизни.

Скорпион

Не все дается легко, но Скорпионы не унывают. У представителей этого знака есть шанс справиться со сложными задачами, найти выход из трудных ситуаций, в которых другие надолго утратили бы веру в себя. Когда вы действуете самостоятельно, для вас нет ничего невозможного; если же вы предпочтете ожидать советов и помощи, результат едва ли будет хорошим.

Непросто складываются отношения с самыми близкими людьми: как ни странно, именно сегодня их представление о вас довольно далеко от реальности. Постарайтесь избежать недопонимания, будьте максимально открыты.

Стрелец

Этот день принесет вам большие успехи. Влияние позитивных тенденций достаточно сильно, благодаря чему в течение всего дня вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Жизненный потенциал высок, легко дается решение разнообразных проблем, ситуации, требующие находчивости и изобретательности, не приводят вас в замешательство.