Андрей Данилко рассказал, из чего сделана грудь Верки Сердючки

Украинский артист Андрей Данилко, который 2 октября отпраздновал 46-летие, удивил рассказом о том, из чего состоит грудь его персонажа Верки Сердючки.

Многие долгое время считали, что грудь звезды сделана из обычных надувных шариков. Однако это не так. По словам Данилко, однажды во время концерта в Кривом Роге им срочно надо было купить неотъемлемый атрибут Сердючки. Однако шарики в то время были в дефиците.

«Шарики были в дефиците, а презервативы можно было купить. И мы с Инкой (Инна Белоконь — сценическая мама) в Кривом Роге забегаем в киоск, говорим: «Дайте нам 10 шариков», нам отвечают, что шариков нет. А мы: «Ну, тогда 10 презервативов», - вспомнил Андрей Данилко.

Андрей Данилко. ФОТО: Скриншот видео Youtube