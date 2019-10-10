Фото: 19-летняя девушка тратит 16 тысяч в год, чтобы быть похожей на куклу

19-летняя Стефани Мулик из Швеции сейчас выглядит в точности, как кукла Барби. Чтобы добиться такого результата, девушка с 17 лет начала менять свою внешность.

По словам Стефани, впервые она увеличила губы в возрасте 13 лет, причем ей помогли ее мама и тетя, которые работали в косметологии. С 17 лет Стефани решила начать совершенствоваться, и с тех пор тратит на разные процедуры около 1,3 тысячи евро в месяц.

За два с половиной года девушка кардинально изменилась. Она увеличила губы и грудь, изменила форму носа, подбородка, щек и бровей. Стефани перекрасилась в блондинку, нарастила волосы, отбелила зубы, сделала искусственные ресницы и ногти. Кроме того, она много тренируется в зале, чтобы выглядеть более стройной, пишет The Sun.

Девушка отмечает, что ей всегда хотелось быть похожей на куклу Барби или Братц, и сейчас она наконец начинает себе нравиться.

Несмотря на то, что Стефани уже проделала немало работы над своей внешностью, останавливаться она не планирует. В ее ближайших планах значится много операций.

Так, она планирует изменить линию роста волос, вставить большие грудные импланты, удалить пару ребер, сделать подтяжку лица, вставить импланты в ягодицы, повторить ринопластику, сделать липосакцию рук и внутренней части бедер, а также изменить разрез глаз, чтобы получить более выразительный взгляд.

По словам живой куклы, ее семья полностью поддерживает ее во всем и материально помогает со всеми процедурами.