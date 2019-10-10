Чт, 10.10.2019
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  • Видео: сын журналистки прервал прямой эфир, ворвавшись в студию канала

Видео: сын журналистки прервал прямой эфир, ворвавшись в студию канала

Логотип телеканала NBC.

ФОТО: MIKE SEGAR / REUTERS

Корреспондент телеканала NBC Кортни Кьюб находилась в прямом эфире и рассказывала о текущей ситуации в Сирии, когда неожиданно ее выступление прервал родной сын, передает Mail.ru.

Канал опубликовал фрагмент в своем Twitter-аккаунте.

Кьюб рассказывала о ситуации на границе Сирии и Турции. Она заявила, что Анкара хочет воспрепятствовать закреплению курдов на северных территориях Сирии. В этот момент в студии появился сын журналистки.

Мальчик оказался в кадре и успел приобнять мать во время ее комментария. Заметив ребенка Кьюб ненадолго прервалась. «Извините, тут мои дети», — сообщила корреспондент. Она улыбнулась и отметила, что это действительно прямой эфир.

Трансляция из студии сменилась на карту местности, на которой были показаны Турция и Сирия, а также территория, контролируемая курдами. Кьюб вскоре продолжила свое выступление и через несколько секунд снова оказалась в телеэфире.

В соцсетях многие поддержали журналистку за то, что она взяла детей с собой на работу. Один из сотрудников телеканала подчеркнул, что Кьюб из-за ситуации на границе Сирии была на работе поздно ночью и рано утром, комментируя ситуацию в эфире.

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