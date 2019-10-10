Чт, 10.10.2019
Смотрите, что вытворяют! Нарвская рок-группа устроила беспредел в Тойла-Ору СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • KFC объявил, что уже вот-вот откроется в Таллинне, первый ресторан будет не там, где вы думаете

KFC объявил, что уже вот-вот откроется в Таллинне, первый ресторан будет не там, где вы думаете

ФОТО: kfceesti.ee

Сегодня на странице сети быстрого питания KFC в Facebook произошло оживление. Судя по всему, уже совсем скоро мы станем с вами свидетелями уникального события - в Таллинне откроется первый ресторан курочки - KFC. Этого события все ждут уже с лета, но ресторан так и не открывается. 

На официальном сайте сети быстрого питания уже сообщается, что первым будет ресторан в торговом центре Юлемисте, а не в Кристийне, как это могло показаться. На сайте уже всех приглашают в торговый центр Юлемисте по адресу: Суур-Сыямяэ, 4, Таллинн, чтобы отведать вкусную курочку. Но заведение пока не распахнуло свои двери. Видимо, идут обучения сотрудников. 

Как сообщалось ранее, в ТЦ Юлемисте KFC не будет круглосуточным, а вот в Кристийне заведение будет работать 24 часа в сутки. 

Подробности - на официальном сайте KFC в Эстонии!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ