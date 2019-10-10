KFC объявил, что уже вот-вот откроется в Таллинне, первый ресторан будет не там, где вы думаете

Сегодня на странице сети быстрого питания KFC в Facebook произошло оживление. Судя по всему, уже совсем скоро мы станем с вами свидетелями уникального события - в Таллинне откроется первый ресторан курочки - KFC. Этого события все ждут уже с лета, но ресторан так и не открывается.