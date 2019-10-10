Чт, 10.10.2019
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Певица Нюша задумалась о том, чтобы увеличить себе грудь

Нюша.

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

Певица Нюша призналась, что хотела бы изменить свою фигуру, сообщает Eg.ru.

Известная певица Нюша впервые стала мамой осенью прошлого года. Она быстро вернулась к работе после рождения дочери, уже через два месяца после родов она впервые выступила на сцене.

Сейчас артистка уже вернула прежние формы и полностью восстановилась после беременности. По мнению поклонников, Нюша стала выглядеть даже лучше, чем до рождения дочери. Артистка продолжает работать над своим телом.

Недавно артистка побывала на YouTube-шоу «Макарена», в рамках которого отвечала на провокационные вопросы ведущего, касающиеся красоты. Нюша призналась, что не имеет ничего против того, что сейчас многие фотошопят свои фотографии, артистка и сама может подправить фигуру на снимках.

Я девочка, мне хочется быть красивой. И у меня есть возможность с помощью фотошопа подправить что-то себе. Я не вижу смысла, живя в 21-м веке, не пользоваться этой программой, 

— поделилась Нюша.

Как оказалось, Нюша до сих пор недовольна своим внешним видом. Певица отметила, что хотела бы увеличить себе грудь. Вполне возможно, что артистка рано или поздно решится на операцию.

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