Чт, 10.10.2019
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  • В Эстонии представили самую веселую рекламу: такой концовки никто не ожидал (ВИДЕО)

В Эстонии представили самую веселую рекламу: такой концовки никто не ожидал (ВИДЕО)

ФОТО: Скрниншот видео

Фирма по открытию любых замков и дверей - Lukuabi - представила свои новые рекламные клипы, которые получились очень веселыми и понятными для любого зрителя. Во время просмотра забываешь, что это реклама и тебе кажется, что это просто какой-то веселый фильм. 

Например: молодая парочка заходит в подъезд, целуется и уже готова поскорее продолжить свои любовные действия дома в постели, но тут мужчина понимает, что потерял ключи от квартиры, на помощь пришлось звать Lukuabi. Дверь-таки распахнулась после небольшого колдовства над замком настоящего мастера. Парочка счастлива, мастер счастлив. История со счастливым концом.

Откроют даже сейф 

Грабитель проникает в квартиру и крадет сейф с драгоценностями, распилить или открыть ломом его не получается, тогда на помощь приходит всё та же незаменимая Lukuabi и практически по щелчку пальца сейф открывается. Только ты начинаешь думать, что за это видео фирму точно осудят, но концовка - очень неожиданная.

После этих видео теперь вы точно знаете, куда обратиться, если любовь нагрянула внезапно, а ключи от квартиры так же внезапно испарились. 

Смотрите видео! 

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