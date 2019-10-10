В Эстонии представили самую веселую рекламу: такой концовки никто не ожидал (ВИДЕО)

Например: молодая парочка заходит в подъезд, целуется и уже готова поскорее продолжить свои любовные действия дома в постели, но тут мужчина понимает, что потерял ключи от квартиры, на помощь пришлось звать Lukuabi. Дверь-таки распахнулась после небольшого колдовства над замком настоящего мастера. Парочка счастлива, мастер счастлив. История со счастливым концом.

Откроют даже сейф

Грабитель проникает в квартиру и крадет сейф с драгоценностями, распилить или открыть ломом его не получается, тогда на помощь приходит всё та же незаменимая Lukuabi и практически по щелчку пальца сейф открывается. Только ты начинаешь думать, что за это видео фирму точно осудят, но концовка - очень неожиданная.

После этих видео теперь вы точно знаете, куда обратиться, если любовь нагрянула внезапно, а ключи от квартиры так же внезапно испарились.