День рождения: что можно, а что нельзя делать в этот день

День рождения - один из самых долгожданных и любимых праздников в году. И, помимо праздничного настроения, день рождения также таит в себе множество загадок, тайн и даже магии. Что нельзя делать в день рождения, какие существуют приметы об этом важном периоде в жизни человека, свидетельствующие о дальнейшей судьбе, читай на tochka.net.
Существует интересная примета: как встретишь год, так его и проведешь. Она в полной мере касается как новогоднего праздника, так и очередного года жизни. Оказывается, в день рождения закладывается индивидуальная программа именинника на ближайший год. И соблюдение определенных ритуалов и традиций поможет сделать это время ярче, лучше, благополучнее и позитивнее.
Для привлечения благотворных изменений в жизни имениннику рекомендуется следовать народным приметам. Что нужно делать в день рождения:
обязательно отпраздновать, даже если за столом будет только виновник торжества;
надеть новую или тщательно выстиранную одежду и белье, не менять наряд в течение всего праздника;
в карман положить денежную купюру, чтобы привлечь к себе финансовый успех (если на одежде нет карманов, её можно прикрепить с изнанки);
каждому гостю необходимо подарить небольшой сувенир — женщинам обычно дарят флакончик духов (пусть это будет маленький пробник), мужчинам — зажигалки или другие аксессуары. Считается, что ангел-хранитель именинника наблюдает за ним в день рождения — если юбиляр щедр и добр к окружающим, то ему воздастся сторицей;
искренние поздравления следует внимательно слушать и от души благодарить гостей — положительная энергетика добрых слов программирует именинника на благополучие и хорошее здоровье;
на столе обязательно должен быть именинный торт со свечами; количество свечей, способное принести вред виновнику праздника — 9, 13, 18, 21, 51, 99, 100, если количество исполняемых лет совпадает с противопоказанными числами, то на торт помещают свечку в виде цифры, задуть ее необходимо с первого раза.
если на торте много свечей и погасить их удается только с помощью родственников и друзей, то юбиляр может рассчитывать на этих людей для исполнения своих загаданных желаний.
Народные приметы диктуют свои правила поведения в канун дня рождения и в торжественную дату. Чего нельзя делать в день рождения:
существует категорический запрет на посещение похоронных мероприятий, поминок и кладбищ — из-за ослабленной энергетики именинника в канун дня рождения человек способен впитать негативную активность;
не брать взаймы денег, даже продукты, занятые у соседки, способны привнести в жизнь человека конфликты и финансовые трудности на весь следующий год;
минимизировать общение с больными людьми и избегать посещения лечебных учреждений — так можно навлечь на себя чужие недуги;
избегать контакта с неимущими, не подавать милостыню, не давать денег в долг — так благополучие и удача могут покинуть именинника;
встречать праздник нужно только с людьми, которые по-настоящему близки, так как неприятные гости могут способствовать усилению отрицательных эмоций, чего следует избегать в день рождения;
нельзя выносить мусор и мыть пол в доме в день рождения — такие дела нужно перенести на завтра. Если же в процессе празднования разбилась посуда, то осколки убираются только после ухода всех гостей;
среди праздничного меню не допускается присутствие блинов и оладий — такие блюда традиционно связаны с поминками;
число гостей за столом должно быть четным, ни в коем случае нельзя приглашать 13 человек — отрицательная энергетика этого числа способна нанести вред имениннику;
не жениться и не выходить замуж. Начинать семейную жизнь в день рождения жениха или невесты считается плохим знаком, потому что такой брак изначально обречен на невезение. Мало того, есть еще более жесткое предубеждение, что свадьбу нельзя назначать даже на день недели, в который родился кто-то из молодоженов.