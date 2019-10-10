День рождения: что можно, а что нельзя делать в этот день

Существует интересная примета: как встретишь год, так его и проведешь. Она в полной мере касается как новогоднего праздника, так и очередного года жизни. Оказывается, в день рождения закладывается индивидуальная программа именинника на ближайший год. И соблюдение определенных ритуалов и традиций поможет сделать это время ярче, лучше, благополучнее и позитивнее.

Для привлечения благотворных изменений в жизни имениннику рекомендуется следовать народным приметам. Что нужно делать в день рождения:

обязательно отпраздновать, даже если за столом будет только виновник торжества;

надеть новую или тщательно выстиранную одежду и белье, не менять наряд в течение всего праздника;

в карман положить денежную купюру, чтобы привлечь к себе финансовый успех (если на одежде нет карманов, её можно прикрепить с изнанки);

каждому гостю необходимо подарить небольшой сувенир — женщинам обычно дарят флакончик духов (пусть это будет маленький пробник), мужчинам — зажигалки или другие аксессуары. Считается, что ангел-хранитель именинника наблюдает за ним в день рождения — если юбиляр щедр и добр к окружающим, то ему воздастся сторицей;

искренние поздравления следует внимательно слушать и от души благодарить гостей — положительная энергетика добрых слов программирует именинника на благополучие и хорошее здоровье;

на столе обязательно должен быть именинный торт со свечами; количество свечей, способное принести вред виновнику праздника — 9, 13, 18, 21, 51, 99, 100, если количество исполняемых лет совпадает с противопоказанными числами, то на торт помещают свечку в виде цифры, задуть ее необходимо с первого раза.

если на торте много свечей и погасить их удается только с помощью родственников и друзей, то юбиляр может рассчитывать на этих людей для исполнения своих загаданных желаний.

Народные приметы диктуют свои правила поведения в канун дня рождения и в торжественную дату. Чего нельзя делать в день рождения:

существует категорический запрет на посещение похоронных мероприятий, поминок и кладбищ — из-за ослабленной энергетики именинника в канун дня рождения человек способен впитать негативную активность;

не брать взаймы денег, даже продукты, занятые у соседки, способны привнести в жизнь человека конфликты и финансовые трудности на весь следующий год;

минимизировать общение с больными людьми и избегать посещения лечебных учреждений — так можно навлечь на себя чужие недуги;

избегать контакта с неимущими, не подавать милостыню, не давать денег в долг — так благополучие и удача могут покинуть именинника;

встречать праздник нужно только с людьми, которые по-настоящему близки, так как неприятные гости могут способствовать усилению отрицательных эмоций, чего следует избегать в день рождения;

нельзя выносить мусор и мыть пол в доме в день рождения — такие дела нужно перенести на завтра. Если же в процессе празднования разбилась посуда, то осколки убираются только после ухода всех гостей;

среди праздничного меню не допускается присутствие блинов и оладий — такие блюда традиционно связаны с поминками;

число гостей за столом должно быть четным, ни в коем случае нельзя приглашать 13 человек — отрицательная энергетика этого числа способна нанести вред имениннику;