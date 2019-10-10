Эксперты назвали три самых бесполезных каши, от которых никакой пользы

Каждый диетолог посоветует включить в свой рацион каши, но сразу оговорится и скажет, от каких каш с утра лучше отказаться. Zen.yandex.ru предлагает рассмотреть каши, от которых утром не будет никакой пользы.

Манная каша

Манная каша, которой упорно кормили нас мамы и бабушки, уверяя, что она очень полезна, оказалась бесполезной. В ней, как выяснилось, нет никакой пищевой ценности, и пользы для здоровья она не несет. В составе крупы отсутствуют витамины и минеральные вещества. Но стоит отметить, что в ней очень много крахмала и небольшое количество белка, способствующие насыщению организма.

Рисовая каша (из шлифованного риса)

Несмотря на то что сторонники правильно питания утверждают, что рисовая каша очень полезна (хоть и употребляют бурые сорта), назвать такой завтрак полезным нельзя. В крупе содержится очень мало витаминов, полезных микроэлементов и клетчатки. Также, стоит указать на высокий гликемический индекс такого продукта – 50-70.

Овсяная каша