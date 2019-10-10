Эксперты назвали три самых бесполезных каши, от которых никакой пользы

Каждому из нас буквально с детства «вдалбливают» в голову, что каша на завтрак – это очень полезно. Но так ли это на самом деле?
Каждый диетолог посоветует включить в свой рацион каши, но сразу оговорится и скажет, от каких каш с утра лучше отказаться. Zen.yandex.ru предлагает рассмотреть каши, от которых утром не будет никакой пользы.
Манная каша
Манная каша, которой упорно кормили нас мамы и бабушки, уверяя, что она очень полезна, оказалась бесполезной. В ней, как выяснилось, нет никакой пищевой ценности, и пользы для здоровья она не несет. В составе крупы отсутствуют витамины и минеральные вещества. Но стоит отметить, что в ней очень много крахмала и небольшое количество белка, способствующие насыщению организма.
Рисовая каша (из шлифованного риса)
Несмотря на то что сторонники правильно питания утверждают, что рисовая каша очень полезна (хоть и употребляют бурые сорта), назвать такой завтрак полезным нельзя. В крупе содержится очень мало витаминов, полезных микроэлементов и клетчатки. Также, стоит указать на высокий гликемический индекс такого продукта – 50-70.
Овсяная каша
В данном случае речь идет не о геркулесе, в составе которого содержится масса полезных веществ, а о «пакетированной» кашке, которую многие запаривают кипятком. Это удобно и быстро, но пользы от такой еды никакой. В такой кашке содержится много подсластителей и ароматизаторов, тогда как клетчатки и минеральных веществ нет. Частое употребление таких каш на завтрак может стать причиной набора лишнего веса и развития сердечно-сосудистых заболеваний.