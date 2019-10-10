«Опасное фото для комментариев»: Айза Анохина выложила пошлый снимок из медкабинета

Демонстрация медицинской процедуры обернулась для знаменитости множеством негативных отзывов, сообщает Topnews.
Известная Insta-блогер и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина опубликовала провокационный снимок в Instagram.
В кадре она запечатлена за медицинской процедурой ингаляции: сидя в белом халате Анохина держит во рту огромную светящуюся лампу.
«Я не пришла в гости к джедаю Эникену Скайвокеру. И я даже не хвастаюсь размером своего рта. Это я зашла в кабинет ЛОРа», - подписала снимок Айза, а затем начала рекламировать клинику.
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