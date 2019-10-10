Смотри: эстонская певица Маргарита Кустинская растрогала поклонников семейным фото в поле

В сентябре артистка писала на своей странице в Facebook, что у нее уже три года счастья вместе с любимым мужем.

«С каждой годовщиной мы все роднее и ближе друг к другу. Спасибо, @vitaliprigozev, за 3 года счастья, спасибо за Миру! Я очень ценю тебя и всё, что ты делаешь для нашей семьи. Знай, я всегда буду рядом, что бы не случилось. Пускай все складывается, как мы хотим!» - подписала фото певица.