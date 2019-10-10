Нумерология совместимости по дате рождения. Проверь, подходите ли вы друг другу!

Нумерология — наука, которая помогает разобраться во многих сложностях жизни. Например, определить любовную совместимость между людьми и приоткрыть завесу тайны над тем, какое будущее ждет влюбленных.
Нумерологический расчет — это своего рода код, число удачи. Оно раскрывает суть проблемы, с которой нумеролог работает, будь то энергетические блоки или вопрос жизненного предназначения. Чтобы определить совместимость, необходимо сложить все числа своей даты рождения, а затем проделать то же самое с датой рождения партнера. Два получившихся числа также складывают. Важно, что число в конце всех расчетов должно быть однозначным — так работает нумерология.
Приведем пример. Допустим, дата рождения одного партнера — 01.01.1990. Его числом станет: 1 + 1 + 1 + 9 + 9 = 21; 2 + 1 = 3. Тройка. Дата рождения второго в паре — 02.02.1991. Это число: 2 + 2 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24; 2 + 4 = 6. Шестерка. Тройка и Шестерка вместе дадут Девять. Девятка станет числом совместимости по дате рождения.
А теперь перейдем к толкованиям полученных в ходе нумерологического расчета чисел. Конечно, подобрать универсальный код совместимости нельзя, какой бы точной ни была наука: люди вокруг нас слишком разные, со своими индивидуальными привычками, со своей жизнью и судьбой. Однако можно разобрать общие закономерности и сделать верные выводы о динамике отношений, о том, насколько люди подходят друг другу, о их будущем.
Единица. Это число — знак отношений, предопределенных свыше. Для Вселенной важно, чтобы именно эти два человека образовали союз. Конечно, это не исключает некоторых проблем, которые возможны в любой паре, однако само провидение подскажет людям с такой совместимостью, как укрепить и спасти отношения. Обычно все разногласия пара способна уладить сама, поскольку оба партнера верят в важность их союза.
Двойка. Такая совместимость говорит о союзе противоположностей. Скорее всего, людей многое разделяет: возможно, родственники были против брака, интересы лежат в разных сферах, отношения строятся по принципу «чувства на расстоянии» и так далее. Но зато если эти люди сохранят свои отношения и свою любовь, их история выйдет особенно красивой и впечатляющей. Заурядным такой брак точно не будет. Иногда он строится по принципу соперничества и конкуренции.
Четверка. Эта цифра обозначает гармонию и стойкость. Четыре стороны света, четыре стихии, четыре опоры, которые делают все устойчивым. Такие отношения будут вести к стабильности. Нередко люди с Четверкой — это те, для кого эта любовь оказалась серьезной, возможно, это даже партнеры, которые стали первыми и единственными друг у друга. Но даже если это не так, число Четыре потребует от них постоянства и верности, иначе отношения будут трещать по швам.
Пятерка. Такие партнеры могут сталкиваться с множеством преград в начале отношений. Поэтому далеко не все пары преодолевают рубеж, за которым отношения становятся гармоничными и счастливыми. Требуется работа по избавлению от негатива и отрицательной энергетики, а также подпитка положительными впечатлениями. Рутина угнетает супругов, которые связаны друг с другом энергетикой Пятерки.
Шестерка. Благоприятное для совместной жизни число. Однако партнеры будут сильно меняться, подстраиваясь друг под друга, возможно, копировать чужие привычки или даже жертвовать своими убеждениями ради любимого человека. Частой проблемой таких союзов становятся секреты, недомолвки и тайны, в которых в общем-то нет никакой нужды.
Семерка. Это союз, в котором люди совершенствуются рядом друг с другом. Иногда их пути в итоге расходятся, если отношения выполняют свою главную роль для этой пары, и каждый человек достигает пика своего развития. Но так как в жизни всегда есть к чему стремиться, отношения с такой совместимостью могут быть долгими и прочными. Эксперты советуют не зацикливаться на рутине и не отказывать ни себе, ни партнеру в возможности саморазвития.
Восьмерка. В этой паре связующее их звено — общие цели. Обычно это те люди, которых связывают дети, или совместный бизнес, или страсть к путешествиям, науке и так далее. Это полноправные партнеры, поэтому эгоизм угнетает чувственность и симпатию в такой паре. Если один человек постоянно ведет, его голос всегда оказывается решающим, а мнение — единственно верным, то отношения рано или поздно придут к разъединению двух личностей.
Девятка. Число возможностей и сильной интуиции. Мистический союз, который при этом часто сопровождается сложностями. Люди в таких отношениях порой не могут находиться рядом долгое время без вспышки, но и по отдельности жизни не видят, чередуя страстные примирения и бурные ссоры. В таких отношениях важно не превратить их в нездоровую созависимость и вовремя выйти на уровень понимания, где каждый умеет вовремя взять паузу и не давить на слабые места человека рядом.