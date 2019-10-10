Нумерология совместимости по дате рождения. Проверь, подходите ли вы друг другу!

Нумерологический расчет — это своего рода код, число удачи. Оно раскрывает суть проблемы, с которой нумеролог работает, будь то энергетические блоки или вопрос жизненного предназначения. Чтобы определить совместимость, необходимо сложить все числа своей даты рождения, а затем проделать то же самое с датой рождения партнера. Два получившихся числа также складывают. Важно, что число в конце всех расчетов должно быть однозначным — так работает нумерология.

Приведем пример. Допустим, дата рождения одного партнера — 01.01.1990. Его числом станет: 1 + 1 + 1 + 9 + 9 = 21; 2 + 1 = 3. Тройка. Дата рождения второго в паре — 02.02.1991. Это число: 2 + 2 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24; 2 + 4 = 6. Шестерка. Тройка и Шестерка вместе дадут Девять. Девятка станет числом совместимости по дате рождения.

А теперь перейдем к толкованиям полученных в ходе нумерологического расчета чисел. Конечно, подобрать универсальный код совместимости нельзя, какой бы точной ни была наука: люди вокруг нас слишком разные, со своими индивидуальными привычками, со своей жизнью и судьбой. Однако можно разобрать общие закономерности и сделать верные выводы о динамике отношений, о том, насколько люди подходят друг другу, о их будущем.

Единица. Это число — знак отношений, предопределенных свыше. Для Вселенной важно, чтобы именно эти два человека образовали союз. Конечно, это не исключает некоторых проблем, которые возможны в любой паре, однако само провидение подскажет людям с такой совместимостью, как укрепить и спасти отношения. Обычно все разногласия пара способна уладить сама, поскольку оба партнера верят в важность их союза.

Двойка. Такая совместимость говорит о союзе противоположностей. Скорее всего, людей многое разделяет: возможно, родственники были против брака, интересы лежат в разных сферах, отношения строятся по принципу «чувства на расстоянии» и так далее. Но зато если эти люди сохранят свои отношения и свою любовь, их история выйдет особенно красивой и впечатляющей. Заурядным такой брак точно не будет. Иногда он строится по принципу соперничества и конкуренции.

Тройка. Совместимость людей числа три зависит от умения договариваться. Враг их отношений — непонимание, поэтому важно не переходить на повышенные тона, стремиться к компромиссу и выгодному обеим сторонам выходу из конфликта. Умение совместно принимать решения — залог удачной совместимости для пар с числом совместимости три. Также не стоит позволять третьему человеку со стороны руководить жизнью этой пары.

Четверка. Эта цифра обозначает гармонию и стойкость. Четыре стороны света, четыре стихии, четыре опоры, которые делают все устойчивым. Такие отношения будут вести к стабильности. Нередко люди с Четверкой — это те, для кого эта любовь оказалась серьезной, возможно, это даже партнеры, которые стали первыми и единственными друг у друга. Но даже если это не так, число Четыре потребует от них постоянства и верности, иначе отношения будут трещать по швам.