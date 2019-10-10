Вы верите, что самые дешевые авиабилеты можно купить во вторник? Развенчиваем популярные мифы о путешествиях

Во-первых, выяснилось, что вторник не является самым лучшим днем для покупки авиабилетов. Ранее это действительно было правдой, поскольку авиакомпании часто размещали предложения по перелетам онлайн именно в понедельник, что позволяло приобрести билеты по самым выгодным тарифам во вторник. Однако теперь, по информации консультанта в области авиации платформы Consumer Reports Уильяма Дж. Макги, обновления на сайтах бронирования перелетов происходят ежедневно.

Во-вторых, уверенность многих туристов в том, что покупка билетов туда-обратно может обойтись дешевле, чем перелет в одну сторону, тоже оказалась заблуждением. Специалисты отмечают, что зачастую перелеты двумя разными авиакомпаниями бывают бюджетнее.

Также мифом оказалось и убеждение, что перелеты с пересадками всегда дешевле, чем прямые рейсы. Тревел-аналитик компании Atmosphere Research Генри Хартефельдт отметил, что у всех авиалиний свои «сложные» системы ценообразования, поэтому вычислить, каким способом дешевле осуществить перелет, практически невозможно.

Кроме того, бронирование билетов задолго до даты вылета не всегда гарантирует экономию средств. По данным сотрудников сервиса бронирования билетов FareCompare, самое оптимальное время для покупки билетов — за три месяца до путешествия. Приобретая билеты раньше, клиент рискует потратить на них более крупную сумму, поскольку он может «нарваться» на средний тариф.