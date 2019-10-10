67 ресторанов, более 20 000 мест: в ноябре стартует Таллиннская неделя ресторанов

Таллиннской недели ресторанов зарезервировано более 20 000 мест по цене двух категорий:

Обед за 10 евро, ужин за 20 евро

Обед за 15 евро, ужин за 30 евро

Некоторые рестораны приглашены для участия в ТНР только с меню для ужина, но вы можете, при желании, пообедать в этих ресторанах на основе их обычного обеденного меню.

Для участия в Таллиннской неделе ресторанов вам необходимо забронировать места в ресторане по вашему выбору через онлайновую систему бронирования и продажи ваучеров Таллиннской недели ресторанов и там же сразу оплатить их.

Инициатором Таллиннской недели ресторанов является Союз ресторанов Эстонии. Началом инициативы десять лет назад послужило начинание двух рестораторов, которые решили, что пора ознакомить с высоким уровнем таллиннских ресторанов широкую общественность.

Цель Таллиннской недели ресторанов – приблизить к таллиннцам культуру питания и популяризировать питание вне дома, что предоставляет возможность общения и получения определенных культурных впечатлений как для местных жителей, так и для туристов.