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Восемь согревающих коктейлей для осени

Коктейли. Фото иллюстративное

ФОТО: Vsevolod Belousov / PantherMedia / Vsevolod Belousov

Осень... Зажигательные вечеринки под открытым небом плавно превращаются в домашние посиделки с друзьями, на которых непременно найдется место согревающим осенним коктейлям. 

Большая порция ягодного пунша для компании или изысканные коктейли с тыквенным пюре – в подборке Marie Claire вы найдете подходящий напиток для любого осеннего случая.

Клюквенный пунш

Пунш – классический горячий напиток родом из Индии на основе рома и специй, который изначально готовился строго из пяти ингредиентов – пряного рома, сахара, лимона, черного чая и воды. Однако сейчас появилось множество вариаций приготовления напитка, а название «пунш» стало собирательным.

Ингредиенты:

  • Клюква (замороженная или свежая) 100 г
  • Апельсин 2 шт.
  • Клюквенный морс  500 мл
  • Апельсиновый сок  750 мл
  • Ром 250 мл
  • Корица молотая 2 ч. л.
  • Сахар 1,5 ст. л.

Рецепт:

Клюквенный морс и апельсиновый сок влить в кастрюлю, туда же добавить ром, поставить на медленный огонь на 5-7 минут (не доводить до кипения). После добавить специи, клюкву, апельсиновую цедру и сахар, готовить еще пару минут, постоянно помешивая. Снять с плиты и дать напитку настояться десять минут. Подавать в небольших чашах, наполняя их на три четверти.

Горячий коктейль на основе кальвадоса и яблочного сока

Традиционный нормандский рецепт горячего напитка с кальвадосом и яблочным соком. Кальвадос, по большому счету – это крепкий яблочный сидр, производимый на севере Франции. Так что этот напиток абсолютно точно порадует поклонников кисло-сладких яблочных нот, оттененных вкусом свежего имбиря.

Ингредиенты:

  • Яблочный сок 500 мл
  • Кальвадос 60 мл
  • Яблоки 2 шт.
  • Молотая корица 2 ч. л.
  • Свежий имбирь 1 долька

Рецепт:

В кастрюле разогреть яблочный сок, измельченный имбирь и корицу, не доводя до кипения. Добавить кальвадос и подержать на огне пару минут. Снять с плиты, процедить через сито и разлить по бокалам из толстого стекла, украсив дольками свежих яблок. 

Глинтвейн из розового вина с бадьяном

Глинтвейн – один из самых популярных и известных напитков в холодное время года, и в природе существует бесчисленное множество традиционных вариантов его приготовления. Однако мы решили выбрать нестандартный рецепт горячего винного коктейля, в основе которого розовое полусухое вино и клубничное варенье.

Ингредиенты:

  • Розовое полусухое вино 350 мл
  • Варенье из клубники 50 г
  • Несколько звездочек бадьяна
  • Гвоздика и кардамон по вкусу

Рецепт:

На медленном огне нагреть вино и клубничное варенье (не доводя до кипения), добавить специи. Готовить 7 – 10 минут, после чего дать немного настояться. Разлить по бокалам для горячих напитков  и украсить палочками корицы.

Рецепты остальных потрясающих и согревающих осенних коктейлей, читайте ЗДЕСЬ!

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