Рита Дакота продемонстрировала соблазнительные формы в бикини

Певица Рита Дакота впервые стала мамой почти два года назад. Рита не раз признавалась, что восстановление после родов заняло у нее больше года. К слову, совсем скоро Рита будет отмечать второй день рождения дочери Мии, которая растет очень похожей на своих знаменитых родителей, пишет Экспресс газета.