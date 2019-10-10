Рита Дакота продемонстрировала соблазнительные формы в бикини

Певица Рита Дакота впервые стала мамой почти два года назад. Рита не раз признавалась, что восстановление после родов заняло у нее больше года. К слову, совсем скоро Рита будет отмечать второй день рождения дочери Мии, которая растет очень похожей на своих знаменитых родителей, пишет Экспресс газета.
Сначала Рита долгое время по состоянию здоровья не могла заниматься спортом, а спустя некоторое время даже решилась на липосакцию, так как самостоятельно не смогла убрать жир с живота. Зато сейчас артистка довольна своими формами, хоть ей и приходится очень внимательно следить за своим питанием.
Накануне Дакота опубликовала на своей официальной странице в Instagram фотографии, на которых позирует в раздельном купальнике с хищным принтом и демонстрирует свои стройные формы.
Красивейшую съемку от вас, оказывается, зажала. Исправляюсь,
— подписала кадры артистка.
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Поклонники восхитились фигурой Дакоты и одарили ее множеством комплиментов.
«Всё идеально», «Какая стройная стала», «Очень крутая», «Похудела, молодец», «Шикарная», «Женщина-огонь», «Стройная, эффектная, подтянутая», — писали в комментариях поклонники артистки.