«Придет тот, кто изменит все»: озвучено пророчество Ванги о третьей мировой войне и крахе мировой экономики в 2020 году

Это дало исследователям наследия легендарной болгарской провидицы основания предполагать, что сам «крах» еще не случился, но в 2020 году произойдет неординарное событие, которое навсегда изменит представление людей об экономике.

Говоря о возможном начале Третьей мировой войны, Ванга делала акцент на Сирии. «Человечеству уготовано еще много катаклизмов и бурных событий… Грядут тяжкие времена, людей будет разделять их вера… Древнейшее учение придёт в мир… Меня спрашивают, когда это случится, скоро ли? Нет, не скоро. Еще Сирия не пала…» - говорила Ванга при жизни о начале третьей мировой войны.

В 2020 году Ванга пророчила вспышку новой болезни, которая возникнет из-за повышения солнечной активности. Что это будет за недуг - не уточняется, в 2021 году активность Солнца придет в норму, и болезнь пройдет сама собой.

Ванга была уверена, что Россия будет укреплять свое государство с помощью экономического и социального роста, и даже станет лидером в мире по производству ВВП и ВНП, обогнав Китай и Японию. «Придет тот, кто изменит все», - говорила Ванга о переменах с Россией в следующем году.