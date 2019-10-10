Могла бы и голая прийти! Бывшая модель Playboy вышла в свет в прозрачном платье

Бывшая модель Playboy Коди Рене Кэмерон (30) посетила премьеру фильма «Путь: Во все тяжкие», являющегося полнометражной версией сериала «Во все тяжкие», рассказывающего историю Уолтера Уайта, школьного учителя, у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.