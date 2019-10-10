Чт, 10.10.2019
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Могла бы и голая прийти! Бывшая модель Playboy вышла в свет в прозрачном платье

Бывшая модель Playboy Коди Рене Кэмерон (30) посетила премьеру фильма «Путь: Во все тяжкие», являющегося полнометражной версией сериала «Во все тяжкие», рассказывающего историю Уолтера Уайта, школьного учителя, у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи. 

«Путь: Во все тяжкие. Фильм» — предстоящий криминальный нео-вестерн, который является продолжением телесериала «Во все тяжкие». Автор сериала Винс Гиллиган стал сценаристом, продюсером и режиссёром фильма. Аарон Пол вновь исполняет роль Джесси Пинкмана. 

Премьерный показ посетило множество звезд, была в их числе и Кэмерон, которая выбрала для мероприятия крайне откровенный наряд. 

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