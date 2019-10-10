Вера Брежнева в прозрачном кружевном халатике взорвала Сети

«В течение нескольких месяцев мы встречались и созванивались с директором бренда, Эдгардо Озорио, обсуждая детали и мои личные предпочтения: от цвета и материалов до самих моделей и высоты каблука. Нам хотелось сделать идеальную капсулу, которая будет в тренде и на все времена! В итоге получилась моя личная интерпретация must-have обуви в безукоризненном исполнении Aquazzura», — заявила Брежнева.

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