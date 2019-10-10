Вера Брежнева в прозрачном кружевном халатике взорвала Сети

37-летняя Вера Брежнева стала лицом итальянского обувного бренда. Для новой съемки лукбука певица предстала в смелом образе, пишет Cosmo.
Бывшая участница группы «ВИА Гра» примерила прозрачный халат из кружева. Под него артистка надела темное белье. Брежнева распустила волосы и сделала нежный макияж с акцентом на ярко-розовые губы. Сдержанность звезда проявила не только в выборе мейка, но и драгоценностей. Вера отказалась от украшений, оставив только пару золотых колец. Завершили образ открытые босоножки на высокой шпильке. Супруга Константина Меладзе позировала, сидя на зеркальном столе в роскошных апартаментах итальянского замка.
Эта съемка войдет в лукбук новой коллекции бренда Aquazzura, с которым в этом сезоне сотрудничает Брежнева. Певица самостоятельно разрабатывала новую коллекцию. Вера стала достойной преемницей Клаудии Шиффер, которая являлась амбассадором марки до нее.
«В течение нескольких месяцев мы встречались и созванивались с директором бренда, Эдгардо Озорио, обсуждая детали и мои личные предпочтения: от цвета и материалов до самих моделей и высоты каблука. Нам хотелось сделать идеальную капсулу, которая будет в тренде и на все времена! В итоге получилась моя личная интерпретация must-have обуви в безукоризненном исполнении Aquazzura», — заявила Брежнева.
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