Звуки, предвещающие апокалипсис: в Сети опубликовали видео, которое привело людей в ужас

В социальных сетях стал вирусным 15-секундный ролик, на котором слышен жуткий гул. По видео складывается впечатление, словно громкие шумы разносятся по всей округе.
Проповедники конца света уже успели всё пояснить. По их мнению, так звучат трубы, предвещающие апокалипсис.
Изначально видео было опубликовано в социальной сети TikTok, однако там большой популярности не добилось. Но, когда ролик появился в "Твиттере", просмотры начали расти с бешеной скоростью. Сейчас у поста почти четыре миллиона просмотров.
В книге откровений святого Иоанна Богослова описывается, как семь ангелов протрубили, ознаменовав Судный день. Всё для того, чтобы предупредить "грешников Земли" о том, что им пора покаяться, прежде чем прозвучит последняя, седьмая труба, предвещающая второе пришествие Иисуса Христа, пишет Daily Star.
Бро, кто-то запостил это и сказал, что он слышал трубы рано утром. Я бы заплакал и подумал, что это Судный день. Так страшно, господи!
Это явление, которое происходит уже многие годы по всему миру...
Однако более скептически настроенные пользователи намекают устроившим панику знакомым, что видео — фейк и никаких звуков в реальности, скорее всего, не было.
Дорогие мои, вы бы хоть посмотрели, что имя пользователя, загрузившего видео, — Noise Boy Audio (с англ. — Шум парень аудио) А ещё, если вы не заметили, это чёртов ТикТок!