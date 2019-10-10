Звуки, предвещающие апокалипсис: в Сети опубликовали видео, которое привело людей в ужас

Проповедники конца света уже успели всё пояснить. По их мнению, так звучат трубы, предвещающие апокалипсис.

Изначально видео было опубликовано в социальной сети TikTok, однако там большой популярности не добилось. Но, когда ролик появился в "Твиттере", просмотры начали расти с бешеной скоростью. Сейчас у поста почти четыре миллиона просмотров.

В книге откровений святого Иоанна Богослова описывается, как семь ангелов протрубили, ознаменовав Судный день. Всё для того, чтобы предупредить "грешников Земли" о том, что им пора покаяться, прежде чем прозвучит последняя, седьмая труба, предвещающая второе пришествие Иисуса Христа, пишет Daily Star.

Бро, кто-то запостил это и сказал, что он слышал трубы рано утром. Я бы заплакал и подумал, что это Судный день. Так страшно, господи!

Это явление, которое происходит уже многие годы по всему миру...

Однако более скептически настроенные пользователи намекают устроившим панику знакомым, что видео — фейк и никаких звуков в реальности, скорее всего, не было.