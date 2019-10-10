Певец Дэйв Бентон впервые раскрыл страшную правду о своей болезни

Любимый всеми музыкант Дэйв Бентон (68) впервые в программе Pealtnägija рассказал о своей болезни, подчеркнув, что пережить подобное не пожелал бы и врагу, пишет Elu24.
Оказывается, певец годами боролся с серьезной болезнью. В прессе можно было прочитать, что Бентон имеет проблемы со здоровьем, но никто не знал, в чем дело. Три месяца назад Бентону пересадили почку.
Бентон рассказал в Pealtnägija, что почувствовал серьезные нелады в организме еще в 2001 году, сразу после победы на «Евровидении». Но он продолжал работать. Дэйв вспоминает, что не мог выйти на сцену на концерте в Пярну, его забрали в больницу и поставили диагноз: почечная недостаточность.
Симптомы болезни таковы, что человек чувствует усталость, слабость, тошноту, отеки, потерю аппетита из-за пищевых отходов и избыточной жидкости, которая осталась в теле. Бентон прошел заместительную терапию и диализ. Лечение прошло успешно, и несколько лет болезнь не давала себя знать.
«Я бы не пожелал подобного и своему врагу», - подытожил рассказ Бентон, который успешно перенес операцию по пересадке почки.