Певец Дэйв Бентон впервые раскрыл страшную правду о своей болезни

Оказывается, певец годами боролся с серьезной болезнью. В прессе можно было прочитать, что Бентон имеет проблемы со здоровьем, но никто не знал, в чем дело. Три месяца назад Бентону пересадили почку.

Бентон рассказал в Pealtnägija, что почувствовал серьезные нелады в организме еще в 2001 году, сразу после победы на «Евровидении». Но он продолжал работать. Дэйв вспоминает, что не мог выйти на сцену на концерте в Пярну, его забрали в больницу и поставили диагноз: почечная недостаточность.

Симптомы болезни таковы, что человек чувствует усталость, слабость, тошноту, отеки, потерю аппетита из-за пищевых отходов и избыточной жидкости, которая осталась в теле. Бентон прошел заместительную терапию и диализ. Лечение прошло успешно, и несколько лет болезнь не давала себя знать.