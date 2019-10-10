Известный актер Владимир Епифанцев променял детей на улетные оргии в своей квартире

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская расстались около четырех лет назад. У бывших супругов растут двое сыновей: 14-летний Гордей и 11-летний Орфей. Первое время после разрыва с женой актер навещал ребят или забирал их к себе в гости. Но сейчас он снимает квартиру вместе с новой избранницей Юлией. Теперь жилье Владимира, по мнению Веденской, не подходит для встреч с детьми.

«К нам он не приезжает, возмущается, что я не даю ему детей. Что, конечно же, неправда. Просто он снимает комнату на территории завода, где, на мой взгляд, далеко не самые лучшие условия. Там ночует куча его друзей. Там тусовки и веселье. Он выкладывает фото и видео своих угарных вечеринок в Instagram, ложится спать утром и просыпается к ночи. При таком режиме с детьми совпадений нет», — отметила Анастасия.

По словам Веденской, когда у Епифанцева есть деньги, он платит алименты, а это случается не так часто. Поэтому женщине приходится много работать, ведь рассчитывать во многом приходится только на себя. К примеру, она сама решила жилищный вопрос.

«Когда рассталась с Володей, он отказался оплачивать ипотеку, и я потеряла квартиру, в которой мы жили десять лет. Для нас с детьми это стало ударом. Мне потребовалось два года, чтобы подняться с колен, преодолеть всю эту боль, я это называю — реинкарнировать, переродиться, принять то, что теперь я одна за все отвечаю, и купить квартиру на Новом Арбате», — призналась Анастасия.

Во многих вопросах актрису поддерживает коллега Максим Онищенко, вместе они уже около двух лет. Он знаком с Орфеем и Корнеем, во многом помогает избраннице.

«Может и детей в школу отвезти, и меня сопровождать. Я часто теряю вещи дома. Спрашиваю, где мое платье, например, а он смеется и начинает искать. Он знает, что я человек мятежный и тонко чувствующий все настолько, что это может губительно на мне сказываться, поэтому старается оберегать от всего. По крайней мере, сейчас так», — рассказала Веденская.

Сыновья все равно очень скучают по папе. По словам Насти, старший очень похож на Владимира, такой же творческий и с задатками нигилиста.

«Младший безумно его любил. Но с недавних пор заблокировал папу в телефоне: ему стало обидно, что в его день рождения тот не приехал и даже не позвонил, чтобы поздравить. С Гордеем у Володи еще более сложные отношения.

Он расставил приоритеты таким образом, что дети в эту систему не вписываются, и, конечно же, они это прекрасно видят. Недавно мы смотрели фильм, где главный герой — отец семейства. Орфей заплакал и сказал: «А у нас папа тоже был очень хорошим раньше». В эти моменты мне становится физически больно за детей», — говорит Веденская.