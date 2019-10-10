Чт, 10.10.2019
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Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые разбогатеют в 2020 году

Богатство. Иллюстративное фото.

ФОТО: Krzysztof Zabłocki / PantherMedia / Krzysztof Zabłocki

Известный российский астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые, по ее мнению, непременно разбогатеют в следующем году, пишет Topnews.

По словам Тамары Глобы, Тельцов наконец-то ожидает благоприятный период. Все сложности, трудности и волна неразрешенных задач останутся позади. В 2020 году у вас не ожидается трудностей, и наступает время спокойствия.

Приятным бонусом грядущего года для Тельцов станет рост их материального благополучия. Вы сможете получить невиданное богатство, на которое раньше долго и упорно работали, но никогда не думали, что плоды вашего труда могут быть настолько потрясающими.

Дев в 2020 году также ждет богатство. Стабильность и процветание будут сопровождать вас в течение всего периода. Успех представителей этого знака Зодиака является заслуженным, а потому они сполна насладятся тем, что заработали сами. 

Тем не менее, астролог Тамара Глоба рекомендует Девам проанализировать все свои прошлые ошибки, а в следующем году принимать решения после изучения любой значимой ситуации.

Можно расслабиться и выдохнуть в 2020 году и Скорпионам. Представителей этого знака Зодиака ожидают глобальные перемены. В том числе позитивные возможности проявят себя в материальной сфере. Не пытайтесь исправить прошлые ошибки. Переверните эту страницу и, смело глядя в будущее, идите вперед. Такая решительность принесет вам богатство, которое придет к вам довольно неожиданно.

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