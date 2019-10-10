«Узнала, сколько ей осталось»: Жигунов объяснил побег Заворотнюк из онкоклиники

По словам актера, звезда «Моей прекрасной няни» была шокирована словами врачей. Жигунов считает, что перевод в другую клинику вовсе не означает, что Анастасия пошла на поправку. «Думаю, врачи неправильно поступили, сказав ей правду, о том сколько ей осталось, это как приговор, он надломит любого человека, а тем более женщину», - сказал Жигунов.

Бывший возлюбленный актрисы считает, что в «Европейском медицинском центре» она не могла находиться и из-за повышенного внимания прессы, что мешало ей проходить лечение. Причем в стационаре Заворотнюк лежала не под своим именем, но сохранить тайну не удалось. «Нашлись люди, которые узнали ее, и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина, почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально лечиться», – заявил Сергей Жигунов.