Переплюнула всех: эстонский дизайнер Оксана Тандит показала свою коллекцию на болоте!

Юбилейная коллекция с красноречивым названием «Корни», согласитесь, не могла быть показана в каком-то другом, привычном для модных показов месте.

Затея имела оглушительный успех, а само дефиле уже вписано в анналы эстонской моды. Дощатый подиум, по которому проходили модели под песни Ленны Куурмаа тоже имеет все шансы стать рекордсменом: его длина составила полтора километра.

В «Корнях» доминируют чистые природные цвета - зеленый, синий, серый, винный. «Красивая и чистая природа Эстонии является для меня бесконечным источником вдохновения, - говорит Оксана Тандит. - Корни всех нас уходят в сельскую местность, хотя в сегодняшней жизни поездка на природу за город, например, в лес, часто становится роскошью для многих».

Своей юбилейной коллекцией дизайнер преклоняется перед богатством природы и ее вечно прекрасным дизайном. Также Тандит призывает людей не увлекаться бездумным потреблением дешевых вещей, а выбирать качество. Все ткани для костюмов коллекции Оксаны Тандит куплены в ателье знаменитой лондонской улицы Сэвил Роу, их как раз и отличает высочайшее качество.