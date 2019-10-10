Переплюнула всех: эстонский дизайнер Оксана Тандит показала свою коллекцию на болоте!
9 октября дизайнер Оксана Тандит своеобразно отметила 15-летие своей творческой деятельности, выбрав Вируское болото своеобразным подиумом и пригласив на природу многочисленных друзей и поклонников.
Юбилейная коллекция с красноречивым названием «Корни», согласитесь, не могла быть показана в каком-то другом, привычном для модных показов месте.
Затея имела оглушительный успех, а само дефиле уже вписано в анналы эстонской моды. Дощатый подиум, по которому проходили модели под песни Ленны Куурмаа тоже имеет все шансы стать рекордсменом: его длина составила полтора километра.
В «Корнях» доминируют чистые природные цвета - зеленый, синий, серый, винный. «Красивая и чистая природа Эстонии является для меня бесконечным источником вдохновения, - говорит Оксана Тандит. - Корни всех нас уходят в сельскую местность, хотя в сегодняшней жизни поездка на природу за город, например, в лес, часто становится роскошью для многих».
Своей юбилейной коллекцией дизайнер преклоняется перед богатством природы и ее вечно прекрасным дизайном. Также Тандит призывает людей не увлекаться бездумным потреблением дешевых вещей, а выбирать качество. Все ткани для костюмов коллекции Оксаны Тандит куплены в ателье знаменитой лондонской улицы Сэвил Роу, их как раз и отличает высочайшее качество.
К счастью, погода в октябрьскую среду благоволила Оксане - ни ветра, ни дождя не случилось в это время над болотом, но горячительные напитки все равно пришлись как нельзя кстати. Идею удалось осуществить благодаря поддержке RMK (Центра управления лесами), и для всех желающих гиды-природоведы успели провести еще и небольшую экскурсию.