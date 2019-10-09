Интервью: Анатолий Вассерман о любви, детях и родине

Анатолий Александрович не скрывает, что 50 лет у него не было бурных романов и, как следствие, интимных отношений. Интеллектуал по-прежнему не испытывает к противоположному полу ни физического, ни духовного влечения, пишет Starhit.ru.
К такому решению 66-летний Вассерман пришел не лично, а в споре с однокурсником. Сегодня эрудит одинок, но, похоже, это нисколько его не смущает.
В интервью Анатолий Александрович рассказал о личном: влиянии отсутствия занятий любовью на свое здоровье, влюбленности, поделился мыслями о детях, а также объяснил, может ли возникнуть горе от ума.
— Не жалеете, что дали обет воздержания? А как же дети, внуки..?
— Естественно, я об этом изрядно жалею. Вообще, глупость — штука страшно дорогая. За нее приходится расплачиваться, зачастую, вот как в моем случае, практически всю жизнь. С другой стороны, если бы мне представилась возможность что-то поменять, то я бы этой возможностью вряд ли воспользовался, потому что неизвестно, как бы эти изменения на меня повлияли. И сейчас, поскольку это непредсказуемо, я боюсь рисковать.
— Влюблялись ли вы?
— В общем, нет. Не было ничего такого.
— И как вам так удается контролировать свои чувства, эмоции?
— Не знаю, скорее, это от характера и каких-то конкретных приемов зависит. Я влиял на свой характер. В начале 90-х годов просил психолога Ирину Борисовну Морозовскую, с которой мы четверть века играли в одной команде по интеллектуальным играм, поднять мне уверенность в себе. Все это поспособствовало общему спокойствию. Так что сейчас у меня нет не только возможности, но и желания выходить из образа.
— По словам медиков, длительное воздержание от секса губительно для мужского здоровья. У вас как с этим обстоят дела?
— Насколько я могу судить, природа предусмотрела различные предохранительные механизмы для этой цели. И в моем случае они в какой-то мере срабатывают.
— Не хотели воспользоваться услугами суррогатной мамы?
— Не хотел делать что-то подобное и вот почему: от воспитания и хода событий зависит несравненно больше, чем от природы и наследственности. Поэтому, насколько я могу судить, если бы действительно попытался обзавестись потомством, то это потомство было бы, скорее всего, очень мало похоже на меня самого.
— Какой должна быть спутница Анатолия Вассермана: такой же эрудированной?
— На самом деле все участники интеллектуальных игр менее эрудированы, чем это кажется со стороны. Вопросы здесь строятся так, что на ответ можно выйти при помощи рассуждений, опирающихся на общеизвестные факты. Вот рассуждения могут быть сложными. Я, конечно, знаю очень многое, но знания — это всего лишь то, что наработано годами. И главное — не сами знания, а умение работать с ними. По моим наблюдениям, ум полезен, поскольку людям умным легче по жизни.
— Неужели одним умом будешь сыт? А как же другие качества, к примеру, наглость благодаря которой многие находят свое место под солнцем?
— Есть на моей малой родине, Украине, поговорка: ложью весь мир пройдешь, да назад не вернешься. Да, при помощи наглости пробиться можно, но, как правило, ненадолго. Обычно человек, пробившийся нахрапом, довольно скоро начинает лезть вперед наглостью, что разбивается о собственные препятствия. Поэтому не завидую тем, кто пробивается нахрапом и не имеет ни ума, ни фантазии, потому что такие люди как появляются в товарном количестве, так и быстро исчезают. У кого есть ум, — те держатся на плаву достаточно долго. И даже если исчезает та возможность, которой они воспользовались первоначально, они часто находят себе другие опоры.
— Ум, интеллект — дар природы, или все это можно развивать?
— Их нужно развивать. Известно, что интеллект развивается не сам по себе, а в результате взаимодействия с окружающим миром. Механизм примерно такой: вы строите в уме какие-то процессы, на основе этой картины строите план собственных действий, действуете по этому плану и сравниваете, что было задумано и что получилось в итоге. Постепенно из таких мысленных моделей выстраивается то, что мы называем интеллектом. Поэтому, чтобы развивать интеллект, надо ставить перед собой достаточно сложные задачи, причем по возможности разнообразные, не просто «умствовать», но и действовать. Поэтому интеллект — это дело, несомненно, наживное.
— Чем из еды питаете свой мозг?
— Нет, у меня не сложилось чего-то специфического по этой части. Ничего особенного в моем рационе нет. Дело тут не в каких-то особых условиях, а в постоянной умственной работе. Мне в этом смысле очень повезло. Я родился в умной семье. У меня умное окружение, я всегда находил себе дела, требующие максимального напряжения ума. И то, что я попал в интеллектуальные игры — это естественное следствие моего образа жизни.
— А не надоедал ли вам такой образ жизни? Хотелось ли быть эдаким плохим мальчиком?
— Хотелось иногда, но особого смысла в таком желании я так и не нашел. Ну да, можно потратить несколько минут на какие-нибудь мелкие пакости себе и окружающим, а дальше что? А дальше в лучшем случае эти окружающие от тебя отвернутся и, соответственно, будет не с кем проводить время.
— Как-то вы говорили о напряженных отношениях с родственниками...
— Из-за сложной политической ситуации на моей родине, на Украине, я просто не рискую ездить туда. Я там достаточно известен. Меня там вряд ли рады видеть. Однако мои родные и близкие достаточно часто ездят ко мне в Москву, так что отношения с семьей у меня хорошие.
— Кстати, о вашем образе. Сколько вы уже носите этот жилет, и зачем он вам?
— Привычка ходить в разгрузочном жилете взята из специфики моей работы: было время, когда я по несколько суток не вылезал из машинного зала — был программистом и занимался разработкой автоматизированных систем управления техническими процессами для свеклосахарных заводов. Приходилось по несколько суток сидеть в машинном зале и надо было иметь при себе кучу всякой мелочи, которая могла бы понадобиться неожиданно и очень срочно, к примеру, нитки с иголкой, чтобы заштопать брюки. По образцу фоторепортерских жилетов сделал для такой для себя. С 1986 года хожу в таком виде.
— Кто-то шьет его для вас?
— Первый жилет я сшил сам, потом стали такие жилеты стали появляться в продаже. Я их покупал и дорабатывал собственноручно. А последние 15 лет для меня их шьет одна из фирм по пошиву спецодежды.