Интервью: Анатолий Вассерман о любви, детях и родине

К такому решению 66-летний Вассерман пришел не лично, а в споре с однокурсником. Сегодня эрудит одинок, но, похоже, это нисколько его не смущает.

В интервью Анатолий Александрович рассказал о личном: влиянии отсутствия занятий любовью на свое здоровье, влюбленности, поделился мыслями о детях, а также объяснил, может ли возникнуть горе от ума.

— Не жалеете, что дали обет воздержания? А как же дети, внуки..?

— Естественно, я об этом изрядно жалею. Вообще, глупость — штука страшно дорогая. За нее приходится расплачиваться, зачастую, вот как в моем случае, практически всю жизнь. С другой стороны, если бы мне представилась возможность что-то поменять, то я бы этой возможностью вряд ли воспользовался, потому что неизвестно, как бы эти изменения на меня повлияли. И сейчас, поскольку это непредсказуемо, я боюсь рисковать.

— Влюблялись ли вы?

— В общем, нет. Не было ничего такого.

— И как вам так удается контролировать свои чувства, эмоции?

— Не знаю, скорее, это от характера и каких-то конкретных приемов зависит. Я влиял на свой характер. В начале 90-х годов просил психолога Ирину Борисовну Морозовскую, с которой мы четверть века играли в одной команде по интеллектуальным играм, поднять мне уверенность в себе. Все это поспособствовало общему спокойствию. Так что сейчас у меня нет не только возможности, но и желания выходить из образа.

— По словам медиков, длительное воздержание от секса губительно для мужского здоровья. У вас как с этим обстоят дела?

— Насколько я могу судить, природа предусмотрела различные предохранительные механизмы для этой цели. И в моем случае они в какой-то мере срабатывают.

Анатолий Вассерман. ФОТО: Николай Караев

— Не хотели воспользоваться услугами суррогатной мамы?

— Не хотел делать что-то подобное и вот почему: от воспитания и хода событий зависит несравненно больше, чем от природы и наследственности. Поэтому, насколько я могу судить, если бы действительно попытался обзавестись потомством, то это потомство было бы, скорее всего, очень мало похоже на меня самого.

— Какой должна быть спутница Анатолия Вассермана: такой же эрудированной?

— На самом деле все участники интеллектуальных игр менее эрудированы, чем это кажется со стороны. Вопросы здесь строятся так, что на ответ можно выйти при помощи рассуждений, опирающихся на общеизвестные факты. Вот рассуждения могут быть сложными. Я, конечно, знаю очень многое, но знания — это всего лишь то, что наработано годами. И главное — не сами знания, а умение работать с ними. По моим наблюдениям, ум полезен, поскольку людям умным легче по жизни.

— Неужели одним умом будешь сыт? А как же другие качества, к примеру, наглость благодаря которой многие находят свое место под солнцем?