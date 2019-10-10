Гороскоп на 10 октября: неприятности у Львов и удачный день для Весов

Финансовое положение стабильно, однако крупные покупки звезды советуют отложить. В целом день располагает к принятию самостоятельных решений, защите своих интересов.

Дева

День исправления старых ошибок, завершения дел, которые долгое время откладывались, и решения серьезных проблем. Ваше спокойствие передается окружающим, поэтому сегодня вы невольно выступите в роли миротворца, примирителя ссорящихся, а также мудрого наставника. Очень хорош день для откровенной беседы с любимым человеком – можно признаться в своих чувствах, а можно обсудить общие проблемы, в любом случае итог будет вполне удовлетворительным.

Прекрасный день для учебы и исследовательской деятельности, а также работы со сложными приборами и современной техникой.

Весы

Это день случайных побед, благоприятного стечения обстоятельств, удач во многих начинаниях. Однако помните, что двигаться нужно по течению – попытки заниматься тем, что долго не получается, вызовут лишь раздражение. Очень удачен день для обмена опытом, неформального общения с коллегами и людьми, разделяющими ваше хобби.

Несколько хуже обстоит ситуация в сфере личных отношений: вы не готовы к компромиссам, крайне неохотно идете на любые уступки. Прислушивайтесь к мнению близких и считайтесь с их желаниями, этого будет достаточно для того, чтобы избежать ссор.

Скорпион

Это не самый благоприятный день для решения важных вопросов и любых трудных дел; звезды настоятельно советуют взять паузу и передохнуть, а не бросаться грудью на очередную амбразуру. Вероятны неудачные покупки, серьезные расходы, связанные с развлечениями и отдыхом.

Поддержка и внимание близких очень ценны, время, проведенное в кругу семьи, позволит получить массу приятных эмоций. Неплох день и с точки зрения любовных отношений; на головокружительные романы рассчитывать не стоит, но зарождение новой привязанности, которая со временем окрепнет, вполне возможно.

Стрелец

Терпение и спокойствие – вот качества, которые вам сегодня совершенно необходимы. Проблемы не исключены во многих сферах жизни, некоторым представителям знака даже придется отказаться от ранее составленных планов, поскольку дел будет много, и каждое из них потребует внимания. Ваши усилия не пропадут даром, но немедленно насладиться результатами своих трудов едва ли удастся.

Благодаря вовремя полученной поддержке друзей и родственников вы сможете справиться со многими проблемами личной жизни, однако некоторая напряженность в отношениях с любимым человеком все же сохранится.

Козерог

Это во многих отношениях удачный день, приятный и легкий. Вы сможете воплотить в жизнь многие свои идеи, причем прикладывать серьезные усилия для достижения результата не придется. Возможно получение денег из неожиданного источника, не исключены ценные подарки, возвращение долгов. Прекрасный день для покупок, обустройства дома, обновления гардероба.

Счастье в любви уже не представляется чем-то недостижимым, перспективы развития романтических отношений очень хороши. Этот день будет щедрым на знакомства и увлечения, вероятна встреча с человеком, который надолго завладеет вашими мыслями.

Водолей

Водолеям стоит спокойно оценить сложившуюся ситуацию прежде, чем предпринимать какие-либо действия. День в целом благоприятный, но необдуманные поступки крайне нежелательны – их последствия будут неприятными и долгосрочными. Могут напомнить о себе старые знакомые, причем, к сожалению, среди них будут не только те люди, к которым вы испытываете симпатию.

Подходящий день для визитов к родственникам, семейных праздников, совместных прогулок и поездок. Посещение увеселительных заведений также оставит приятное впечатление; не отклоняйте предложения посетить места, в которых вы еще не бывали.

Рыбы

Ровный, спокойный день. Окружающие доброжелательны к вам, вы отвечаете тем же; не возникнет серьезных проблем в сотрудничестве любого рода, если вы не станете обижаться на непрошеные советы и критические замечания. Пока нет возможности в полной мере использовать свои таланты и способности, но можно понемногу продвигаться вперед, приближаясь к поставленной цели.