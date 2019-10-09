Снова под алкоголем или наркотиками? Дима Билан всю дорогу держался за член во время выступления
В начале октября появилась информация о том, что Дима Билан выступил на свадьбе у участницы «Холостяка» Дарьи Клюкиной, которая стала супругой 39-летнего топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира.
Тогда Билан сказал, что само свадебное торжество тронуло его «до мурашек». После просмотра следующего видео становится понятно, в каком месте у певца были мурашки. Он почти всё свое выступление держался за достоинство и не отпускал его. Также артист прыгал по сцене и вел себя как ребенок.
Смотрите видео!