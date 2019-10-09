Ср, 9.10.2019
Эстонцы не могут получить электронную визу для посещения Петербурга из-за ошибок СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Снова под алкоголем или наркотиками? Дима Билан всю дорогу держался за член во время выступления

Снова под алкоголем или наркотиками? Дима Билан всю дорогу держался за член во время выступления
ВИДЕО!

1

Дима Билан и Евгений Плющенко в сентябре этого года.

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

В начале октября появилась информация о том, что Дима Билан выступил на свадьбе у участницы «Холостяка» Дарьи Клюкиной, которая стала супругой 39-летнего топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира. 

Тогда Билан сказал, что само свадебное торжество тронуло его «до мурашек». После просмотра следующего видео становится понятно, в каком месте у певца были мурашки. Он почти всё свое выступление держался за достоинство и не отпускал его. Также артист прыгал по сцене и вел себя как ребенок.

Смотрите видео! 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ