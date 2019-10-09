Снова под алкоголем или наркотиками? Дима Билан всю дорогу держался за член во время выступления

Тогда Билан сказал, что само свадебное торжество тронуло его «до мурашек». После просмотра следующего видео становится понятно, в каком месте у певца были мурашки. Он почти всё свое выступление держался за достоинство и не отпускал его. Также артист прыгал по сцене и вел себя как ребенок.