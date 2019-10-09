Видео: Тима Белорусских нарисовал пенис в паспорте фанатки

Тимофей Морозов — молодой белорусский певец, выступающий под псевдонимом Тима Белорусских. В январе этого года 21-летний исполнитель, прославившийся хитами «Мокрые кроссы» и «Незабудка», выпустил свою первую пластинку, но уже успел обзавестись немалым числом поклонников. Главный закон шоу-бизнеса, надо сказать, парень успел усвоить — и на днях порадовал публику эпатажной выходкой.

Видеозапись произошедшего артист не поленился выложить у себя в instagram. К нему подошла поклонница из России и попросила оставить автограф у нее в паспорте. «У меня скоро день рождения», — сказала девушка, имея в виду, судя по всему, что скоро документ придется менять. Музыкант вооружился ручкой и нарисовал на чистой странице волосатый эякулирующий пенис. «Когда дают в паспорте расписаться, какой-нибудь дурачок может письку нарисовать», — приговаривал он в процессе.