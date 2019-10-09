Ср, 9.10.2019
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  • Видео: Тима Белорусских нарисовал пенис в паспорте фанатки

Видео: Тима Белорусских нарисовал пенис в паспорте фанатки

Тима Белорусских.

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Белорусский певец испортил документ похабной картинкой, передает Eg.ru.

Тимофей Морозов — молодой белорусский певец, выступающий под псевдонимом Тима Белорусских. В январе этого года 21-летний исполнитель, прославившийся хитами «Мокрые кроссы» и «Незабудка», выпустил свою первую пластинку, но уже успел обзавестись немалым числом поклонников. Главный закон шоу-бизнеса, надо сказать, парень успел усвоить — и на днях порадовал публику эпатажной выходкой.

Видеозапись произошедшего артист не поленился выложить у себя в instagram. К нему подошла поклонница из России и попросила оставить автограф у нее в паспорте. «У меня скоро день рождения», — сказала девушка, имея в виду, судя по всему, что скоро документ придется менять. Музыкант вооружился ручкой и нарисовал на чистой странице волосатый эякулирующий пенис. «Когда дают в паспорте расписаться, какой-нибудь дурачок может письку нарисовать», — приговаривал он в процессе.

«Ну да, писюн нарисован в паспорте», — невозмутимо произнес Тима под дружный хохот столпившихся вокруг него людей. Впрочем, издеваться над фанаткой он, конечно, не хотел и, когда все отсмеялись, честно расписался поверх пошлого рисунка.

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