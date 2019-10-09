Как выбесить собеседника: пять знаков Зодиака, которые в этом мастера

Овен

Пальму первенства заслужено получает Овен, ведь для него существует только два мнения: его и неправильное. Вспыльчивая натура и любовь спорить просто “из любви к искусству” буквально бесит собеседников. Овен знает всё лучше всех и не упустит момента научить всех в своем окружении как правильно поступать, любить, растить детей, работать, даже если ничего в этом не понимает, пишет «Слово без границ».

Рак

Этот знак Зодиака получил второе место за патологическую любовь к обидам. Рак способен увидеть смертельное оскорбление даже в манере молчания собеседника. После этого он будет театрально жаловаться и ныть всем подряд, насколько все плохие, жизнь несправедлива, а Вселенная пытается его уничтожить. Один только Рак никогда и ни в чем не виноват. Слабохарактерные, вечно жалующиеся, депрессивные и трусоватые Раки сложные собеседники.

Дева

Вряд ли во всем мире найдется настолько идеальный человек, которого не смогла бы раскритиковать Дева. Педантичная и занудная Дева 100 раз за одну беседу осудит чужой вкус, поведение, внешность. Да что угодно, ведь идеал у Девы только один и это она сама. А все остальные не дотягивают и им об этом нужно обязательно сообщить. Причем толерантностью и тактом Девы особо не утруждаются.

Лев

Не зря этот знак ассоциируют с царем зверей — Лев всегда первый, лучший, самый красивый и пример для подражания. Самовосхваление и пустое бахвальство сильно мешают в общении с этим знаком Зодиака. А уж если усомниться в неотразимости Льва, то можно заполучить верного врага на всю оставшуюся жизнь.

Рыбы