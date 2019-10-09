Конкурс «Мисс Нарва-2019» продолжается: поддержите самую сногсшибательную красотку (ГАЛЕРЕЯ)

Конкурсы «мисс» всегда привлекают повышенный интерес, и конкурс «Мисс Нарва-2019» не является исключением. В СМИ вышло уже несколько материалов о нем. Девушек стали узнавать в городе, на них оглядываются незнакомые люди, иногда говорят комплименты. И среди этих девушек находится та, которая официально получит титул Мисс Нарва-2019, а также те, кто станут Первой и Второй вице-мисс, и Мисс Зрительских симпатий, пишет Missnarva.ee.
Недавно в рамках конкурса прошла очередная фотосессия, выездная. Фирма Lux Express обеспечила бесплатный проезд для участниц и фотографов конкурса из Нарвы в Таллинн и обратно, а предприятие Timeless Buses предоставило для нее ретро-автобусы 50-70 годов прошлого века. Тем самым определилась тема фотосессии – «пин ап» (pin up), популярный в тот же период времени стиль фотографий и рисунков. Он яркий, эффектный, предполагающий характерные наряды, и участницы конкурса «Мисс Нарва» с удовольствием пофотографировались в этом стиле.
Фотографы на этой фотосессии: Dmitri Diaz, Александр Левичев, Игорь Парв, Татьяна Бохан.
Телефоны и номера для голосования найдете на сайте Missnarva.ee.
Девушка, которая наберет наибольшее количество голосов, войдёт в тройку победительниц.