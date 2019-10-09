Конкурс «Мисс Нарва-2019» продолжается: поддержите самую сногсшибательную красотку (ГАЛЕРЕЯ)

Конкурсы «мисс» всегда привлекают повышенный интерес, и конкурс «Мисс Нарва-2019» не является исключением. В СМИ вышло уже несколько материалов о нем. Девушек стали узнавать в городе, на них оглядываются незнакомые люди, иногда говорят комплименты. И среди этих девушек находится та, которая официально получит титул Мисс Нарва-2019, а также те, кто станут Первой и Второй вице-мисс, и Мисс Зрительских симпатий, пишет Missnarva.ee.